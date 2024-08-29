نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الأهلي والزمالك.. مد القيد الإفريقي حتى 12 سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قرر بشكل رسمي واستثنائي لناديي الأهلي والزمالك فقط، على تمديد القيد الأفريقي لهما ومنحهما حق قيد لاعبين جدد حتى 12 سبتمبر المقبل.

وأكدت التقارير أن الكاف اشترط عدم مشاركة اللاعبين الجدد المقيدين بعد 31 أغسطس في مباريات الدور التمهيدي الثاني لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

وتابعت التقارير أن موعد القيد الأفريقي في مرحلة الدور التمهيدي الثاني لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية كما هو، وسيغلق في موعده المحدد سلفًا منتصف ليل السبت 31 أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أنه تم إرسال خطاب رسمي للأهلي والزمالك بكافة هذه التفاصيل، وكذلك إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بقرار لجنة الأندية والتراخيص.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل خطابًا رسميًا للكاف في الأيام القليلة الماضية طلب فيه مد القيد الأفريقي حتى 5 سبتمبر بدلًا من 31 أغسطس الجاري؛ نظرًا لضيق الوقت من موعد فتح باب القيد المحلي في مصر يوم السبت المقبل 31 أغسطس المتزامن مع نفس يوم غلق باب القيد الأفريقي.

يذكر أن كاف أكد على الناديين في خطاب مرسل بتاريخ 18 أغسطس بشأن إرسال القائمة النهائية المكونة من 20 لاعبًا بحد أقصى يوم 12 سبتمبر، وذلك بعد تعديل لائحة السوبر الأفريقي بزيادة قائمة كل فريق مشارك بالمسابقة من 18 إلى 20 لاعبًا مع أحقية الاستعانة بـ9 لاعبين على دكة البدلاء، مع السماح بخمسة تبديلات خلال المباراة وفقًا لقوانين اللعبة.