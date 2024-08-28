انت الأن تتابع خبر"كريستيانو رونالدو".. يدفع نادي النصر للتعاقد مع زيدان هل يعود الثنائي مجددًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية رياضية إسبانية، عن قرب تعاقد نادي النصر السعودي مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، لقيادة العالمي خلال الفترة القادمة، وأوضحت التقارير الصحفية أن النجم العالمي كريستيانو رونالدو، هو من أشار إلى ترشيح زيدان في حال إقالة البرتغالي لويس كاسترو مدرب العالمي الحالي.

النصر السعودي يقترب من التعاقد مع زين الدين زيدان

وكشف الإعلامي الرياضي “إدواردو إندا” في تصريحات مع برنامج “إل شيرينجيتو”، عن طلب من كريستيانو رونالدو إلى مسؤولي نادي النصر، بالتعاقد مع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن رونالدو يريد أن يجمع “شمله” مع زيدان مجددًا، بعد أن عملا معًا في صفوف نادي ريال مدريد، في الفترة من يناير 2016 إلى صيف 2018، وقاد زيدان فريق ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي في إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل.

موعد مباراة نادي النصر القادمة

في سياق آخر استطاع نادى النصر في تحقيق فوزه الأول في دورى السعودى، بتغلبه مساء الثلاثاء على الفيحاء بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدوري السعودي، ويخوض نادي النصر مواجهة مثيرة مرتقبة مع نظيرة نادي الأهلي السعودي، يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2024، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 09.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام المباراة على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات مباريات الجولة الـ 3 من دوري روشن السعودي 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة النصر القادمة