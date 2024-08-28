انت الأن تتابع خبر منافسات بطولة درع الاتحاد تنطلق الخميس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق الخميس، منافسات بطولة درع الاتحاد للموسم الكروي 2024-2025، والتي تقام جميع مبارياتها على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

ويشارك في البطولة فرق دوري المحترفين الـ 12، حيث تبدأ المباريات يوم غد بلقاء الأهلي والسلط عند الساعة السادسة مساء، فيما يلعب الحسين اربد والوحدات عند الساعة التاسعة والنصف.

وتقام المباريات خلال فترة التوقف الدولي بغياب اللاعبين الدوليين، بسبب التحاقهم بصفوف المنتخب الوطني.

ووفق النظام الجديد للبطولة في الموسم الكروي الحالي، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، ويخوض كل فريق 5 مباريات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور نصف النهائي .