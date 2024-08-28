نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. صفقة الأهلي الجديدة تصل القاهرة ورحيل لاعب جديد عن برشلونة قبل نهاية الميركاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 28-8-2024 في السطور التالية:

أول ظهور رسمي للمغربي أشرف داري لاعب الأهلي الجديد "صورة"

وصل القاهرة منذ قليل المغربي أشرف داري لاعب بريست الفرنسي لإتمام انتقاله إلى النادي الأهلي.

واتفق النادي الأهلي مع النادي الفرنسي في وقت سابق على ضم داري إلى القلعة الحمراء مقابل مليون و٩٠٠ ألف دولار يقوم الأهلي بسداد قيمة الصفقة على دفعتين.

وكان في استقبال أشرف داري فور وصوله بمطار القاهرة الدولي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.

ومن المنتظر أن يخضع داري للكشف الطبي اليوم بأحد المستشفيات الخاصة رفقة أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي.

وسيكون داري ثالث الصفقات التي يبرمها الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري بعد يوسف أيمن ويحيى عطية الله.

رحيل لاعب جديد عن برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن رحيل لاعب جديد من صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ورحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة العديد من اللاعبين وصل عددهم إلى 12، منهم سيرجي روبيرتو، ماركوس ألونسو، سيرجينو ديست، فيتور روكي، كليموه لينجليه وأوريول روميو.

وحسبما أكد بيان برشلونة الرسمي أن الظهير الأيسر أليكس فالي، صاحب ال20 عامًا، سيرحل عن صفوف الفريق متجهًا لفريق سيلتيك حتى 30 يونيو 2025، وذلك بعدما قام بتجديد عقده حتى اليوم الموافق 30 يونيو 2026، على سبيل الإعارة.

