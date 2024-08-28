انت الأن تتابع خبر اعرف الفريق المتأهل أمس الثلاثاء إلى نهائي كأس مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاع نادي بيراميدز أن يتأهل إلى نهائي كأس مصر بعد أن فاز على نادي المصري البورسعيدي، ويذكر أن بيراميدز من الأندية التي وضعت نفسها بين قطبي الكرة المصرية وهما الأهلي والزمالك، وأصبح منافسا قويا لكليهما.

نهائي كأس مصر

استمرت مواجهة بيراميدز، والمصري البورسعيد بتعادل إيجابي هدف مقابل هدف، وطوال توقيت المباراة الأصلي، وحتى الأشواط الإضافية، وانتهت المواجهة بفوز نادي بيراميدز، والتأهل إلى نهائي كأس مصر.

تشكيل المصري

لعب المصري في مباراة ما قبل نهائي كأس مصر بتشكيلة من اللاعبين هم:

حراسة المرمى:

محمود جاد

خط الدفاع:

كريم العراقي – باهر المحمدي – حسن علي – حسين فيصل

خط الوسط:

محمود حمادة – سمير فكري – ميدو جابر – محمد دبش

خط الهجوم:

امادوباه – محمد الشامي

تشكيل نادي بيراميدز

لعب بيراميدز في مواجهة ما قبل نهائي كأس مصر بتشكيلة من اللاعبين وهم:

حراسة المرمى:

أحمد الشناوي

خط الدفاع:

محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي – محمد حمدي

خط الوسط:

بلاتي توريه – مهند لاشين – مصطفى فتحي – فخري لاكاي – وليد الكرتي

خط الهجوم: