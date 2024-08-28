استاد السلام يستضيف معسكر منتخب مصر اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ منتخب مصر معسكره اليوم في استاد السلام، استعدادًا لمبارياته ضد كاب فيردي وبتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ستكون مباراة الفراعنة الأولى ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر. يقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا موريتانيا وبتسوانا.



منتخب مصر يتواجد في استاد السلام استعدادًا لتصفيات افريقيا



في الوقت ذاته، يخضع استاد القاهرة الدولي لعملية صيانة شاملة بعد انتهاء الدوري، استعدادًا لاستقبال مباريات المنتخب في التصفيات المقبلة.



سيواصل الفراعنة تدريباتهم في استاد السلام حتى 1 سبتمبر، ثم سينتقلون لاستئناف التدريب في استاد القاهرة بدءًا من 2 سبتمبر بعد انتهاء الصيانة.

قائمة منتخب مصر

تضم قائمة المنتخب لمواجهة كاب فيردي 27 لاعبًا، مع تواجد طاقم حراس مرمى النادي الأهلي والمهدي سليمان من الاتحاد السكندري.

وجاءت قائمة المنتخب كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء.



خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل.

