نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت بعض المباريات في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، أمس الثلاثاء، حيث تستكمل مباريات هذه الجولة اليوم الأربعاء 28 أغسطس.

وقد شهدت تلك الجولة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث نجح فريق الفتح في تحقيق الفوز على حساب فريق الأهلي، بنتيجة هدف دون رد.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

وتقام 3 مباريات في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري قبل تلك المواجهات.

1- القادسية 6 نقاط

2- النصر 4 نقاط

3- الهلال 3 نقاط

4- الأهلي 3 نقاط

5- التعاون 3 نقاط

6- الاتحاد 3 نقاط

7- الاتفاق 3 نقاط

8- الخليج 3 نقاط

9- الفتح 3 نقاط.

10- الوحدة نقطة

11 – الرياض نقطة.

12 - الرائد نقطة.

13- الشباب 0 نقاط

14- ضمك 0 نقاط

15- الخلود 0 نقاط

16- العروبة 0 نقاط

17- الأخدود 0 نقاط

18- الفيحاء 0 نقاط