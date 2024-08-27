انت الأن تتابع خبر رسميًا.. أشرف داري يصل القاهرة لتوقيع عقده مع الأهلي| "تفاصيل الصفقة والإجراءات المقبلة" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد اليوم الثلاثاء وصول المغربي أشرف داري إلى القاهرة، مدافع فريق بيرست الفرنسي، في خطوة هامة نحو انضمامه الرسمي لنادي الأهلي المصري، حيث تعتبر هذه الصفقة واحدة من أبرز التحركات في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يسعى النادي الأهلي لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد، داري الذي سيكون إضافة قوية لخط دفاع الأهلي، سيخضع لإجراءات الكشف الطبي قبل توقيع العقد وتقديمه للجماهير والإعلام.

الكشف الطبي والتوقيع الرسمي لأشرف داري

سيخضع أشرف داري للكشف الطبي اليوم تحت إشراف طبيب الفريق أحمد جاب الله، وذلك لضمان لياقته البدنية وصحته قبل إتمام عملية التعاقد، حيث سيتم توقيع العقود بمجرد التأكد من اجتيازه للكشف الطبي بنجاح، ليتم تقديم اللاعب رسمياً لجماهير النادي والإعلام، كما يتطلع جمهور الأهلي إلى معرفة تفاصيل الصفقة والإجراءات التي تسبق الإعلان الرسمي.

تفاصيل الصفقة المالية

تقدر تكلفة صفقة أشرف داري بـ1.9 مليون دولار، والتي سيتم تسديدها لنادي بيرست الفرنسي على دفعتين، حيث تعتبر هذه الصفقة استثماراً كبيراً من جانب الأهلي لتعزيز خط دفاع الفريق في إطار استعداداته للموسم الجديد، كما تمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية النادي لتحقيق النجاح على المستوى المحلي والأفريقي.

انضمام داري للتدريبات

بعد إتمام إجراءات التعاقد، من المقرر أن ينضم أشرف داري إلى تدريبات الفريق المقرر لها في الأول من سبتمبر المقبل، استعداداً للموسم الجديد، وتحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر، سيبدأ الأهلي تحضيراته لمنافسات الموسم الجديد، ويشمل ذلك المباراة الافتتاحية في دوري أبطال أفريقيا ضد فريق جورماهيا الكيني منتصف الشهر المقبل.

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