نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لازم تسكت هتشيل الليلة لوحدك.. حازم إمام يتحدث عن رحيل فيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل رحيل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر السابق، وأسباب صمته والهجوم الذي تعرض له خلال كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوتديفوار.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "كنت من انصار استمرار كيروش، وأيضا مع احترامي لإيهاب جلال ولكنني كنت ضد التعاقد مع مدرب مصري في هذا التوقيت، وتعاقدت مع فيتوريا وأيدت وجوده، وهذه مواقف كانت واضحة من جهتي ولكن عقب ذلك التزمت الصمت، لأن اوعى تتصدر المشهد في مصر هتشيل الليلة".

وأكمل:" لم نفز بكأس الأمم الإفريقية منذ 2010 ولكن إذا تحدثت الآن بعد كل هذه السنوات سأتحمل مسؤوليتها جميعها، هذا بالإضافة إلى اتهامي بمجاملة الزمالك على حساب الأهلي، واللي بيقول نص الحاجة مبيقولش النص التاني".

واسترسل حازم إمام:" رأيت اشياء وتعرضت لاتهامات ولا اعلم كيف ينام هؤلاء بعد الافتراء على الآخرين، ولم أكن أتوقع أن هناك أشخاصا يحملون كل هذا الشر كل هذه السيناريوهات داخل عقولهم، لمجرد أن يثبت أنك شخص سيء".

وكشف إمام عن أسباب حزنه بسبب رحيل روي فيتوريا:" اكثر ما أحزنني في أزمة رحيل فيتوريا هو النتائج، لأنها كانت جيدة وهذا التوقيت كان منظم للغاية، فلم أتوقع أن يحدث هذا ونقدم هذا الأداء خلال البطولة، معظم اللاعبين لم يكونوا في حالتهم الطبيعية، بالإضافة إلى الإصابات على سبيل المثال مباراة الكونغو لعبنا دون محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور، بالإضافة إلى تريزيجيه وعمر مرموش وصلت درجة حرارتها إلى 40، ويكفي غياب محمد صلاح هذا الخماسي لو كان متواجدا لتغير كل شيء وعبرنا المباراة بمنتهى السهولة".

وأكمل الثعلب مدافعا عن المدرب البرتغالي:" ماذا فعل روي فيتوريا في المباريات لنتهمه بالتقصير أو نحمله المسؤولية وحده، في المباراة الأولى لم يشارك فتوح وتعرض للهجوم، وعندما شاركه في المباراة التالية تعرض للهجوم أيضًا، لكن يمكننا أن نقول أنه كان لدينا أزمة كبرى في الدفاع ولا نستطيع السيطرة عليه ونستقبل أهداف كل مباراة ولا نحافظ على الفوز، بالفعل فيتوريا يحب حجازي وبفضله ويرى أنه قائد داخل الملعب وهذه وجهة نظره".

واختتم:" اللاعب المصري لا يتحمل الرطوبة وهذه كانت أزمة، من حق الجمهور أن يحزن ولكن من غير المنطقي أن يكون الهجوم قاسي وتتحمل المسؤولية وحدك، لو سألتم أي لاعب داخل المنتخب وقال أنه كان هناك أي تقصير أو تسيب أو حتى محاباة نادي على حساب نادي آخر، مستحيل أن يقول أي لاعب ذلك، في النهاية لازم تسكت هتشيل الليلة لوحدك".