نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. سعود عبدالحميد في روما والجزيري بجنسية جديدة والأهلي يوقف مفاوضاته مع نجم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

تفاصيل تعاقد روما الإيطالي مع سعود عبد الحميد

كشفت تقارير صحفية عن تطورات تعاقد نادي روما الإيطالي مع اللاعب سعود عبد الحميد لاعب نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويهتم روما بتعزيز صفوف فريقه خلال الفترة القادمة من خلال التعاقد مع لاعبين جدد ويرى النادي أن صفقة سعود ستكون مفيدة جدًا.

التفاصيل من هنـــــا

سيف الجزيري يحصل على جنسية دولة أجنبية

حصل سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الجنسية الثانية له من دومينيكا والتي تعد ضمن إحدى دول أمريكا الشمالية.

التفاصيل من هنــــــا

جوميز يوافق على سفر نجم الزمالك

حصل محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إذن بالاجازة، من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

التفاصيل من هنـــــا

الأهلي يجمد التفاوض مع صفقة المهاجم الفلسطيني

جمد مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مفاوضات ضم مهاجم فلسطيني جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في التعاقد مع مهاجم أجنبي أو أفريقي، بالموسم الجديد.

التفاصيل من هنـــــا

هانز فليك يصدم نيمار حول إمكانية عودته إلى برشلونة

وجه المدرب هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، صدمة كبرى إلى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق الهلال السعودي، بشأن إمكانية عودته مرة أخرى إلى النادي الكتالوني.

التفاصيل من هنــــــا

حقيقة انتقال راموس إلى نادي العروبة السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي العروبة مع مدافع ريال مدريد وإشبيلية السابق سيرجيو راموس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط إسم راموس باللعب مع نادي العروبة خلال الفترة القليلة القادمة وسط سعي النادي لتعزيز صفوف فريقه من أجل التألق.