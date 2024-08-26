انت الأن تتابع خبر صفقة العروبة المرتقبة.. رئيس النادي يعلق على احتمالية انضمام سيرخيو راموس والمفاوضات السرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل الأخبار المتداولة عن إمكانية انتقال النجم الإسباني سيرخيو راموس إلى دوري روشن السعودي؛ فقد أثار رئيس مجلس إدارة نادي العروبة مؤنس الضوي حالة من الغموض والتشويق حول التفاصيل الدقيقة لهذه الصفقة، بينما تستمر الشائعات حول هوية الصفقة الأوروبية الكبيرة التي أتمها النادي حيث كشف الضوي عن تفاصيل جديدة ولكن دون الكشف عن الأسماء.

العروبة ترفض الاعتراف بالصفقات الأوروبية

أكد مؤنس الضوي أن إدارة نادي العروبة قد أنهت التوقيع على صفقتين مهمتين سيتم الإعلان عنهما خلال اليومين المقبلين، وأوضح أن إحدى الصفقتين تتعلق بمدافع أوروبي ذو سمعة كبيرة، وهو الأول من نوعه الذي ينضم إلى منطقة الخليج العربي، ورغم الشائعات حول صفقة سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق الذي يُشاع أنه قد يكون من بين هؤلاء اللاعبين؛ ولكن رفض الضوي التأكيد على ذلك.

كما أوضح “الضوي” أن لا وجود لأي إعلان رسمي حول راموس، مشيرًا إلى أن الصفقة قد تشمل اسمًا آخر غير سيرخيو راموس، وأضاف أنه لن يكشف عن اسم اللاعب إلا بعد التوقيع الرسمي، موضحًا أن العقد يمتد لموسمين وأن المفاوضات حول الصفقة استمرت لمدة أسبوعين، مع الاتفاق النهائي بشأن قيمتها المادية قبل ثلاثة أيام.

كذلك قد أكد الضوي أن الفحص الطبي هو الخطوة المتبقية، وأن اللاعب سيصل إلى السعودية يوم الثلاثاء كما طلب الضوي عدم الكشف عن قيمة الصفقة بناءً على طلب اللاعب ووكيل أعماله؛ لذلك يبقى السؤال حول هوية المدافع الأوروبي الكبير الذي سيتحول إلى دوري روشن قائمًا.

هل ينضم عمر السومة للعروبة؟