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أحمد جودة - القاهرة -

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق، مفاجأة مدوية في مفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

نجم الزمالك: زيزو باق 3 مواسم في القلعة البيضاء

وقال طارق السيد في تصريحات خاصة عبر بودكاست من الجول للجول: "زيزو باق في الزمالك وتم الاتفاق على تجديد عقده لمدة 3 مواسم".

وأضاف: "تم إغلاق الباب أمام العرض السعودي واللاعب باق في نادي الزمالك والراتب الخاص به سيكون الأعلى في الفريق أو سيكون متساوي مع بن شرقي".

واختتم: "بن شرقي أيضا أنهى اتفاقه مع الزمالك وسيصل مصر في الأسبوع المقبل".

يُذكر أن الزمالك يسعى لفك القيد من أجل ضم صفقات جديدة خاصًة إنه ينتظر خوض مواجهة قوية أمام فريق نادي الأهلي في بطولة كأس السوبر الأفريقي الشهر القادم بالمملكة العربية السعودية.