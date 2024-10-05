نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الأهلي يحسم الجدل حول موقف علي معلول وأسباب فشل انتقال نجم سيراميكا إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 5-10-2024 في السطور التالية:

الأهلي يحسم الجدل حول موقف علي معلول

تحدث محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالنادي الأهلي، عن موقف الظهير الأيسر التونسي علي معلول المبتعد عن الملاعب منذ مايو الماضي بسبب الإصابة.

يغيب علي معلول عن الأهلي منذ إصابته بقطع في وتر أكيليس خلال لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي على ملعب رادس.

قال رمضان في تصريحاته للموقع الرسمي بالنادي الأهلي إن علي معلول يمثل قيمة كبيرة لدى القلعة الحمراء والجمهور.

وتابع: "علي معلول قيمة كبيرة وقدم مردودًا رائعًا مع الفريق منذ انضمامه للأهلي في 2016، وما بذله معلول من جهد وعطاء على مدار سنوات طويلة محل تقدير من الجميع سواء كانت الإدارة أو الجماهير".

وأكمل رمضان: "الإصابة فقط هي من أبعدته عن صفوف الفريق، وهو ينفذ حاليًا برنامجه العلاجي بشكل متميز، خاصة أنه لاعب محترف وملتزم بطبيعته".

واختتم رمضان: "ننتظر تعافي معلول في نوفمبر المقبل وفقًا لرؤية الطبيب، ومن ثم مشاركته في التدريبات والتأكد من سلامته، وبعدها سنتخذ القرار الذي سيحدد موقفه، إذ أنه سيبقى صاحب مكانة خاصة في قلوب الجماهير".

أسباب فشل انتقال نجم سيراميكا إلى الزمالك

كشف معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا عن أسباب فشل انتقال ثنائي النادي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال البطاوي في تصريحات له ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة نادي الزمالك عندما تحدث معنا عن صديق اوجولا كنا نناقش فقط أسماء اللاعبين الذين سينتقلون إلى سيراميكا من بيراميدز بالصفقة التبادلية وهم محمد زالالكا وفخري لاكاي ويتبقى الرتوش الأخيرة بصفقة إسلام عيسى".

وأضاف: "أوكد لكم أنه لم يكن هناك محادثات ومفاوضات بين مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وسيراميكا "أبو العينين" والذي تم بينهم هو مكالمة هاتفية واحدة أكدنا بها عدم رغبتنا في الاستغناء عن أحمد رمضان بيكهام".

واختتم حديثه: "وأوضحنا لمجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أنه لا يوجد العدد الكافي بمركز أحمد رمضان بيكهام وهو لاعب أساسي بتشكيلتنا ويذهب لمنتخب مصر دائما خاصة بعد رحيل خالد صبحي لصفوف المصري البورسعيدي".

كلاتنبرج يفتح النار على عصام عبد الفتاح.. ويكشف حقيقة مجاملات الأهلي والزمالك



عبر مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن استياءه الشديد من تصريحات عصام عبدالفتاح وتوجيه الاتهامات له.

وقال مارك كلاتنبرج فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "عصام عبد الفتاح قال في حقي كلمات ليس جيدة قبل وصولي".

وتابع: "عصام عبد الفتاح وجه بعض الاتهامات السيئة لي ولم يكن مرحبا بوجودي".

وشدد: "عصام عبد الفتاح لم يكن يحترمني كحكم والمباراة التي ذكرها كانت قبل قدومي".

وأوضح: "لم يكن هناك أي طلبات لمجاملة الأهلي أو الزمالك والعدالة كانت حق كل فريق".

وأردف: "كنت أرغب في الارتقاء بالحكام وهذا الأمر كان يحتاج لمتابعة القرارات داخل أرض الميدان".

واستكمل: "لديكم حكام مصريين متميزين شاهدتم في المباريات، والحكم المصري يحتاج مشروع من سنة ل3 سنوات ويستحقوا الوصول للعالمية".

واختتم مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، حديثه قائلًا: "عدم وجود حكم مصري في كأس العالم كارثة".

