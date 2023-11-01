نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير الأهلي تتجه إلى ستاد القاهرة لدعم الأحمر أمام صن داونز بالدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التحرك إلى ملعب القاهرة الدولي لمساندة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

جماهير الأهلي تتجه إلى ستاد القاهرة لدعم الأحمر

وحرصت الجماهير الحمراء المتوجهة إلى ملعب القاهرة الدولي، على حمل أعلام فلسطين لدعمها خلال المباراة ضد الأحداث ضدها من جانب الكيان المحتل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي سوف تجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي بإياب الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة ذهابًا بهدف دون رد.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني، جلسة مع لاعبي الفريق خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل تحفيزهم ومنحهم بعض التعليمات قبل المباراة المرتقبة.