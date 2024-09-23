حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 08:29 صباحاً - تمتد خريطة تطوير أيفون من أبل لعدة سنوات في المستقبل وتعمل الشركة باستمرار مع الموردين على عدة طرز متتالية من أيفون في وقت واحد، إليك أبرز التوقعات لمجموعة هواتف ابل الذكية لعام 2025، وفيما يلى نعرض 10 ميزات من سلسلة آيفون 17 القادمة:

1. ميزة Face ID تحت الشاشة

من المتوقع أن يكون ايفون 17 برو أول ايفون يتميز بتقنية Face ID تحت الشاشة، ومن المرجح أن يكون المؤشر الخارجي الوحيد لتقنية Face ID تحت الشاشة هو فتحة دائرية للكاميرا الأمامية، ومن المحتمل أن يكون هذا هو آخر طراز متميز من ابل يتضمن فتحة دائرية للكاميرا الأمامية، ومن المتوقع أن تتبنى ابل كاميرات تحت الشاشة في طرازات ‌iPhone‌ Pro لعام 2027 للحصول على مظهر "كامل الشاشة" حقيقي.

2. أحجام شاشات جديدة

حصل iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max لهذا العام على أحجام شاشات أكبر، من 6.12 و6.69 بوصة إلى 6.27 و6.86 بوصة على التوالي، ومن المتوقع أيضًا أن تجلب ابل حجم الشاشة الأكبر 6.27 بوصة إلى طراز ‌iPhone‌ القياسي لعام 2025، بينما يمكن أن يتبنى طراز "iPhone 17 Plus" المكافئ أبعاد شاشة جديدة تمامًا.

3. شاشة 120 هرتز ProMotion (شاشة تعمل دائمًا)

تعتزم ابل توسيع ProMotion إلى طرزها القياسية في عام 2025، مما يسمح لها بالوصول إلى معدل تحديث 120 هرتز للتمرير السلس ومحتوى الفيديو عند الضرورة، والجدير بالذكر أن ProMotion سيمكن أيضًا الشاشة على iPhone 17 وiPhone 17 Plus من الانحدار إلى معدل تحديث أكثر كفاءة في استخدام الطاقة يصل إلى 1 هرتز، مما يسمح بشاشة تعمل دائمًا يمكنها عرض ساعة شاشة القفل والأدوات والإشعارات وخلفية الشاشة حتى عندما يكون الجهاز مقفلاً.

4. شريحة Wi-Fi 7

من المتوقع أن تكون طرز ابل المتميزة لعام 2025 مزودة بشريحة Wi-Fi 7 المصممة من Apple لأول مرة، وسيسمح دعم Wi-Fi 7 لإصدارات "Pro" بإرسال واستقبال البيانات عبر نطاقات 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز و6 جيجا هرتز في وقت واحد باستخدام جهاز توجيه مدعوم، مما يؤدي إلى سرعات Wi-Fi أسرع ووقت استجابة أقل واتصال أكثر موثوقية، كما ستسمح شريحة Wi-Fi أيضًا لشركة Apple بتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين مثل Broadcom، التي تزود ابل بشريحة Wi-Fi وBluetooth مدمجة لأجهزة iPhone.

5. عدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل

من المتوقع في هاتف iPhone 17 Pro Max تحسين العدسة المقربة بدقة 48 ميجابكسل مطورة على أكبر جهاز متميز من ابل للاستخدام مع سماعة Vision Pro من ابل، وسيجعل هذا "Pro Max" لعام 2025 أول iPhone يحتوي على نظام كاميرا خلفية يتكون بالكامل من عدسات بدقة 48 ميجابكسل، مما يجعله قادرًا على التقاط المزيد من التفاصيل الفوتوغرافية.

6. كاميرا سيلفي بدقة 24 ميجا بكسل

وفقًا للتسريبات، ستضم تشكيلة iPhone 17 كاميرا أمامية بدقة 24 ميجا بكسل مع عدسة مكونة من ستة عناصر، فتتميز هواتف iPhone 14 و15 بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل مع خمسة عناصر عدسة بلاستيكية، وتتميز تشكيلة iPhone 16 لهذا العام بنفس الأجهزة، وستسمح الدقة المحدثة إلى 24 ميجا بكسل في iPhone 17 للصور بالحفاظ على جودتها حتى عند اقتصاصها أو تكبيرها، بينما سيعمل العدد الأكبر من البكسل على التقاط تفاصيل أدق، ومن المفترض أن تعمل الترقية إلى عدسة مكونة من ستة عناصر أيضًا على تحسين جودة الصورة قليلاً.

7. شاشة مقاومة للخدش ومضادة للانعكاس

سيحتوي iPhone 17 على شاشة مضادة للانعكاس أكثر مقاومة للخدش من درع السيراميك من ابل الموجود في طرز iPhone 15، ووفقا للتسريبات فإن الزجاج الخارجي في iPhone 17 يحتوي على "طبقة مضادة للانعكاس فائقة الصلابة" وهي "أكثر مقاومة للخدش"، وليس من الواضح ما إذا كانت ابل تخطط لتبني Gorilla Glass Armor الذي تستخدمه Samsung في Galaxy S24 Ultra، لكن وصف أحدث تقنيات Corning يتطابق مع الشائعة.

8. المزيد من الذاكرة

سيأتي اصدار واحد على الأقل من تشكيلة iPhone 17 من Apple بسعة 12 جيجابايت، صرح "Jeff Pu" من شركة الاستثمار Haitong أن كلا إصداري Pro سيأتيان بذاكرة وصول عشوائي (RAM) أكبر، بينما يعتقد محلل ابل "Ming-Chi Kuo" أن iPhone 17 Pro Max فقط سيحتوي على 12 جيجابايت، في المقابل، زعم مصدر موثوق آخر أن جميع طرازات iPhone 17 ستحتوي على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، إلى جانب توفير موارد إضافية لميزات Apple Intelligence التي تتطلب وجود نماذج كبيرة اللغة في الذاكرة.

9. جزيرة ديناميكية أصغر

أشار "جيف بو" من شركة Haitong أن هاتف iPhone 17 Pro Max 2025 الأعلى سعرًا من ابل سيضم جزيرة ديناميكية أضيق بشكل ملحوظ، وذلك بفضل اعتماد الجهاز لـ "عدسة معدنية" أصغر لنظام Face ID، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تغير فيها ابل الجزيرة الديناميكية منذ ظهورها لأول مرة على iPhone 14 Pro في عام 2022.

10. هاتف iPhone 17 Air

ووفقًا لتقارير The Information تخطط ابل لإطلاق اصدار iPhone 17 جديد تمامًا بتصميم أرق، وفقًا لمحلل ابل "Ming-Chi Kuo" فسيضم هاتف iPhone 17 Air "إعادة تصميم رئيسية" يمكن أن تتميز بكاميرا خلفية واحدة تقع في الجزء العلوي الأوسط من الجهاز، إلى جانب جزيرة ديناميكية أضيق.

وتشير التسريبات إلى أن الجهاز سيأتي بشاشة مقاس 6.5 بوصة، وقد يحل محل إصدار iPhone 17 Plus، ومن بين الميزات الأخرى سيتاح هيكل من الألومنيوم، وشريحة A19، ومودم 5G من تصميم ابل، وكاميرا أمامية محسنة.