انت الأن تتابع خبر صراع النجوم في الرياض.. هل ينجح رونالدو في تحدي الهلال بعد قضية طرد بروزوفيتش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعياً لإلغاء بطاقة حمراء قبل النهائي، تحرك نادي النصر السعودي رسمياً يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024، للدفع نحو إلغاء الطرد الذي تلقاه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش خلال مواجهة مع فريق التعاون. الهدف من هذه الخطوة هو تأهيل بروزوفيتش للمشاركة في النهائي المرتقب لكأس الدرعية للسوبر السعودي ضد الهلال.

في سياق متصل، أظهرت مواقف أخرى تحركات وتصريحات لافتة، إذ عبر الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي عن دعوته لتكرار "سيناريو الهلال" لدعم النصر، طالباً الإنصاف لبروزوفيتش قبل المباراة النهائية. أما على الجانب الخفيف، فقد سخر الإعلامي خالد الشنيف من لحظة مثيرة لكريستيانو رونالدو خلال نصف نهائي البطولة ضد التعاون، مما أثار تفاعلات واسعة.

كما تطرق المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني إلى إمكانية إلغاء طرد بروزوفيتش، مشيراً إلىوجود حالة واحدة قد تعيد اللاعب للمباراة النهائية. وفي الجانب التحليلي، أكد الخبير التحكيمي فهد المرداسي أن الطرد كان غير مستحق وأن بروزوفيتش ينبغي ألا يعاقب بالغياب عن مواجهة الهلال المصيرية.

يأتي هذا في وقت يخشى فيه لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، من أن يمثل الأداء التحكيمي عاملاً يساعد الهلال في النهائي. وأوضح كاسترو أن تأهل النصر إلى النهائي هو نتيجة مستحقة لأداء الفريق على مدار الموسم.

فيما تطلع جماهير الكرة السعودية إلى ديربي الرياض المنتظر بين الهلال والنصر، تظل التحديات والتوقعات محط اهتمام المتابعين لكأس الدرعية للسوبر السعودي لموسم 2024-2025.