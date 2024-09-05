انت الأن تتابع خبر "قبل العيد بشرتك هتبقي قشطة وصافية".. بدهنة من الخلطة السحرية أنسي الكلف والنمش والتصبغات للأبد ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من السيدات والفتيات التي تعاني من مشاكل البشرة الكبيرة وخاصة الاسمرار وتواجد آثار حب الشباب والنمش والبقع الموجودة على البشرة والوجه بالأخص، وتبحث السيدات للوصول إلى وصفات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة بمكونات إقتصادية وطريقة سهلة وهذا دون الحاجة لمواد كيميائية أو عمليات التجميل ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال بموقع دوت الخليج

خلطة العسل للتخلص من الكلف والنمش

يعتبر العسل من المواد الطبيعية التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المغذية للجسم والذي يمتاز بقوام عالي اللزوجة ومن أهم المواد التي تستخدم في علاج مشاكل البشرة وتحضير العديد من الوصفات ويمكنك تحقيق هذا من خلال التالي:

المكونات

عدد حبة واحدة من الأفوكادو.

عدد ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

طريقة التحضير