شكرا لاهتمامك لمعرفة “كافة الترددات” تردد قنوات روتانا 2024 الجديد علي مختلف الأقمار الصناعية بجودة HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
ارتفعت عمليات في الاونه الاخير من العديد من الأشخاص حول الوطن العربي، نظرا لتنوع محتوي جميع قنواتها فازدادت عمليات البحث عن تردد قنوات روتانا 2024 علي جميع الأقمار الصناعية، حيث تقوم القناة بعرض محتواها مجانا وبجودة عالية الدقة للصورة والصوت، إليكم تردد قنوات روتانا في السطور التالية نوفره لكم بالتفاصيل.
تردد قنوات روتانا
بعد ان عرضنا لكم نبذه عن تردد قنوات روتانا 2024، سوف نوقر لكم في السطور التالية من هذا المقال تردد قنوات روتانا علي جميع الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات وياه سات، كما يلي:
تردد قناة روتانا سينما مصرية
- القمر الصناعي الخاص بالقناة هو نايل سات
- التردد الخاص بالقناة هو 12226
- معدل الترميز 27500
- معامل الاستقطاب أفقي
- معدل التصحيح 6/5
- الجودة HD
تردد قناة روتانا سينما KSA
- اسم القناة روتانا سينما KSA
- تردد الخاص بالقناة هو 12226
- معدل الترميز 27500
- معامل الاستقطاب أفقي
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
تردد قناة روتانا دراما 2024 علي النايل سات
- القمر الصناعي الخاص بالقناة هو نايل سات
- التردد الخاص بالقناة هو 12226
- معامل الاستقطاب (H).
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- الجودة SD
تردد قناة روتانا دراما 2024 علي العرب سات
- القمر الصناعي الخاص بالقناة هو العرب سات
- التردد الخاص بالقناة هو 11843
- معامل الاستقطاب (H).
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- الجودة SD
تردد قناة روتانا دراما 2024 علي ياه سات
- القمر الصناعي الخاص بالقناة هو ياه سات
- التردد الخاص بالقناة هو 12054
- معامل الاستقطاب (H).
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- الجودة SD
تردد قناة روتانا كلاسيك 2024
استكمالا لحديثنا عن تردد قنوات روتانا ولما عرضناه لكم في السطور اليتبقة نقدم ايضا تردد قناة روتانا كلاسيك 2024 علي جميع الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، فقد جاءت التردد علي النحو التالي:
- القمر الصناعي الخاص بالقناة هو نايل سات
- التردد الخاص بالقناة هو 12226
- معامل الاستقطاب أفقي
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
تردد قناة روتانا كلاسيك على عرب سات
- القمر الصناعي الخاص بالقناة هو عرب سات
- تردد الخاص بالقناة هو 11843
- معامل الاستقطاب أفقي
- معدل الترميز 27500
تردد قناة روتانا كلاسيك على ياه سات
- القمر الصناعي الخاص بالقناة هو ياه سات
- التردد الخاص بالقناة هو 12054
- معامل الاستقطاب أفقي
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 5/6