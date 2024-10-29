شكرا لاهتمامك لمعرفة “كافة الترددات” تردد قنوات روتانا 2024 الجديد علي مختلف الأقمار الصناعية بجودة HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ارتفعت عمليات في الاونه الاخير من العديد من الأشخاص حول الوطن العربي، نظرا لتنوع محتوي جميع قنواتها فازدادت عمليات البحث عن تردد قنوات روتانا 2024 علي جميع الأقمار الصناعية، حيث تقوم القناة بعرض محتواها مجانا وبجودة عالية الدقة للصورة والصوت، إليكم تردد قنوات روتانا في السطور التالية نوفره لكم بالتفاصيل.

تردد قنوات روتانا

بعد ان عرضنا لكم نبذه عن تردد قنوات روتانا 2024، سوف نوقر لكم في السطور التالية من هذا المقال تردد قنوات روتانا علي جميع الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات وياه سات، كما يلي:

تردد قناة روتانا سينما مصرية

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو نايل سات

التردد الخاص بالقناة هو 12226

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي

معدل التصحيح 6/5

الجودة HD

تردد قناة روتانا سينما KSA

اسم القناة روتانا سينما KSA

تردد الخاص بالقناة هو 12226

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة روتانا دراما 2024 علي النايل سات

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو نايل سات

التردد الخاص بالقناة هو 12226

معامل الاستقطاب (H).

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الجودة SD

تردد قناة روتانا دراما 2024 علي العرب سات

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو العرب سات

التردد الخاص بالقناة هو 11843

معامل الاستقطاب (H).

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الجودة SD

تردد قناة روتانا دراما 2024 علي ياه سات

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو ياه سات

التردد الخاص بالقناة هو 12054

معامل الاستقطاب (H).

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الجودة SD

تردد قناة روتانا كلاسيك 2024

استكمالا لحديثنا عن تردد قنوات روتانا ولما عرضناه لكم في السطور اليتبقة نقدم ايضا تردد قناة روتانا كلاسيك 2024 علي جميع الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، فقد جاءت التردد علي النحو التالي:

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو نايل سات

التردد الخاص بالقناة هو 12226

معامل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة روتانا كلاسيك على عرب سات

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو عرب سات

تردد الخاص بالقناة هو 11843

معامل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

تردد قناة روتانا كلاسيك على ياه سات