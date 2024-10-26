نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على دور وأنشطة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية منذ نشأته إلى الأن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من أهم الإدارات التابعة لوزارة الأوقاف والذي يعد دوره منذ نشأته نشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيح دون مزايدة أو غلو، ويكون وزير الأوقاف هو رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهو حاليًا أ.د أسامة السيد الأزهري كما أن الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

نرصد لك في التقرير الأتي ما هو دور وأهداف وأنشطة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية منذ نشأته عام 1960 حتى الأن؟

أنشئ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بموجب القرارا الوزارى رقم (20) لسنة ١٩٦٠م

وكان المجلس آنذاك تحت مسمى (إدارة الاتصال بالشعوب الإسلامية) وكان قرار الانشاء هذا في شأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هو ما جعل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على مشارف مرحلة جديدة بصلاحيات أوسع ومهام أشمل، تولدت منها تطلعات أكبر.وانبثقت فكرة إنشاء المجلس من جوهر الروح المصرية الأصيلة، ومن دور مصر وهويتها وثقافتها، ليكون المجلس نافذة لمصر على العالمين العربى والأسلامى.

الهوية

يعدُّ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية واجهة إسلامية مهمة فى مصر في المجال الإسلامي، كما أنه يضطلع بأدوار ريادية وحيوية مهمة في صون الواقع الإسلامي، وغرس القيم والأخلاق،، وذلك عبر تعاون نخبة من من كبار العلماء والمفكرين للنظر إلى الواقع والعمل المشترك والتوافقي لترسيخ عرى الأخوة والمحبة، وتجذير أسس التعايش في المجتمع.

و يختصُّ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بـ "وضع البرامج والخطط اللازمة لتطوير الأنشطة الإسلامية المتعلقة بالشأن العام، بما يتفق وروح العصر، مع الحفاظ على التراث الإسلامي العريق،، كما يعمل على تدعيم وحدة الصف بين المسلمين، والمحافظة على القيم والتقاليد الإسلامية السمحة، وترسيخها، وإبراز روح الإسلام السمحة، وتفرده بالوسطية والاعتدال".، ويضم في عضويته ثلة من كبار العلماء من المشهود لهم بالصلاح والاستقامة، وممن لهم مشاركة في الحياة العلمية بالتأليف، أو البحث وإلقاء المحاضرات، أو التدريس، أو النشاط الملحوظ في مجال الدعوة الإسلامية، ويصدر بتعيينهم قرارات وزارية وللمجلس صلاحية أن يشكِّل لجانًا للقيام بالمهام التي يحددها، وجرى العُرف في السنوات الأخيرة على اعتماد لجان دائمة يتم تشكيلها من أعضاء المجلس؛ للإعداد للمؤتمرات والندوات. وللمجلس صلاحية تشكيل لجان أخرى للقيام بالمهام المنوطة به من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص.

الرسالة

يأتي قيام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ترجمةً عمليةً للاهتمام الكبير والمتواصل من لدن جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالجانب الديني، منذ أيام التأسيس وصولًا إلى عصرنا الحالى.

فالمهمة الموكلة إلى المجلس كبيرة وجليلة، والرسالة التي يحملها عظيمة ونبيلة، وهي خدمة الدين الحنيف، فالمجلس يطمح دائمًا إلى رفع الوعى والمستوى الديني للفرد المسلم، ونشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، وتوعية المسلمين على الالتزام بأحكام دينهم، والتمسك بشريعتهم، وتخليص الفكر من الشوائب التي تلحق به، وتنقية الخطاب الإسلامي من المفهومات الغريبة التي أخذت تتغلغل فيه.

كما يسعى المجلس إلى، وتعزيز الوحدة بين المسلمين وجمع كلمتهم، ولمّ شملهم على مبدأ التوحيد وأساس التعايش البنَّاء، ومحاربة العصبية والطائفية والتطرف وكل ما من شأنه تفريق المسلمين وتمزيق صفوفهم وتوهين كلمتهم.

ووضع المجلس نُصْبَ عينيه إبراز الصورة الحقيقية للإسلام وقيمه الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وتعزيز ثقافة التعايش والحوار بين الإسلام والديانات السماوية الأخرى.

ومن أجل خلق جيلٍ واعٍ وحاملٍ للشريعة الإسلامية وأحكامها، فقد عُني المجلس بالإسهام في تأهيل القائمين على الدعوة الإسلامية، كما اضطلع بدورٍ كبيرٍ في تقديم الدعم لطلاب الوافدين من شتى دول العالم الراغبين فى تلقى العلوم الشرعية..

الأهداف

• تطوير الأنشطة الإسلامية المتعلقة بالشأن العام.

• تأكيد روح الأصالة والمعاصرة في النشاط الإسلامي

• الحفاظ على التراث الإسلامي العريق.

• تدعيم وحدة الصف بين المسلمين

• المحافظة على القيم والتقاليد الإسلامية السمحة وترسيخها.

• إبراز روح الإسلام السمحة وتفرده بالوسطية والاعتدال.

• إعداد البحوث والدراسات الإسلامية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بذلك، وتنظيمها، والعمل على نشر الدعوة الإسلامية بالسبل والتقنيات المناسبة.

• إصدار المؤلفات الإسلامية، وتبني طباعتها.

• تحقيق أمهات الكتب.

• تقديم الدعم للراغبين من طلاب العلوم الشرعية لمواصلة دراساتهم بالأزهر الشريف وفقًا للموارد المتاحة لدى المجلس.

• دراسة ما يحال عليه من الجهات المختصة من القضايا المتعلقة بالشئون الإسلامية، وإبداء الرأي فيها، بما يعود بالفائدة على الإسلام والمسلمين.

وزير الأوقاف أ.د أسامة السيد الأزهري ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

دكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وزارة الأوقاف المصرية