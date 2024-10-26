نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحيى عطية الله يخضع لفحص طبي قبل مواجهة العين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتلقى المغربي يحيى عطية الله، لاعب الأهلي، فحصًا طبيًا كجزء من استعدادات فريقه لمواجهة العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في كأس الإنتركونتيننتال للأندية، عقب تعرضه لكدمة في الضلع خلال مباراة السوبر المصري الأخيرة.

سيحدد هذا الفحص موقف يحيى عطية الله من المشاركة في تدريبات الفريق قبل المباراة، لكن الفحوصات الأولية تشير إلى أن الإصابة بسيطة ولا تستدعي القلق، مما يجعل اللاعب مرشحًا للعودة إلى التشكيلة الأساسية بشكل طبيعي.

علاوة على ذلك، قدم يحيى عطية الله أداءً مميزًا خلال مباراة السوبر المصري، حيث لعب لمدة 120 دقيقة وأسهم في تحقيق الفوز بتسجيله ركلة جزاء في ركلات الحظ الترجيحية.

في سياق متصل، قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الإبقاء على محمد الشناوي، قائد الفريق، في حراسة مرمى الأهلي خلال مباراة العين الإماراتي المقبلة.

تقام المباراة في الثامنة مساءً يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

تجدر الإشارة إلى أن كولر قام بتدوير مراكز حراسة المرمى في الأهلي، خاصة بعد الأداء المخيب للشناوي في مباراة السوبر الأفريقي، التي خسرها الفريق أمام الزمالك بركلات الترجيح.

حيث أشرك مصطفى شوبير في نصف نهائي السوبر المصري، قبل أن يعود الشناوي ليقود الفريق في النهائي ضد الزمالك.