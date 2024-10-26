نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تسيطر على منصات التتويج بالمسابقة الإقليمية لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سيطرت المدارس المصرية على منصات التتويج الخاصة بالنسخة الأولى من المسابقة الإقليمية لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص في رياضة كرة السلة 3X3 والتي تستضيفها الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 22 حتى 27 من أكتوبر الجاري.

وشارك في هذه المسابقة 17 مدرسة من مختلف برامج الأولمبياد الخاص، حيث شاركت مصر بـ 8 فرق من 8 مدارس وهي جميعها التي تأهلت من خلال المسابقة الوطنية التي أقيمت مؤخرا في شهر سبتمبر الماضي بينما شاركت الإمارات بـ 4 فرق أما الاردن فشاركت بـ3 فرق وأخيرًا كانت المشاركة المغربية بمدرستين فقط.

وبعد عملية التقسيم والتي اقيمت وفقًا للنظام المنصوص عليه من قبل الأولمبياد الخاص الدولي وفقا للقدرة الرياضية تم تقسيم فرق الآنسات لمستوايين، فيما تم تقسيم فرق الرجال لـ3 مستويات.

وحرص المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للاولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا علي تتويج المشاركين بالميداليات والمراكز المختلفة عقب انتهاء النهائيات ورافقه هيلي روبل مدير المدارس والشباب بالاولمبياد الخاص الدولي واعضاء الرئاسة الاقليمية ورؤساء الوفود العربية المشاركة.

فنجد أن التقسيم الأول من تصنيف الآنسات حقق فيه مدرسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة المركز الأول، فيما جاء فريق مدرسة ليسيه المغربية المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب مدرسة ليسيه ببورسعيد.

أما التقسيم الثاني لتصنيف الآنسات، فجاء في المركز الأول مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالبحيرة، وحلت مدرسة الجامعة الهاشمية الأردنية في المركز الثاني، فيما حصدت مدرسة عائشة بنت أب بكر الإماراتية المركز الثالث.

وفيما يخص نتائج منافسات الرجال، فنجد أن مدرسة ابن لقمان المصرية حققت المركز الأول، وحل خلفها مدرسة مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالقليوبية في المركز الثاني، فيما حصدت مدرسة العرقي الدولية المغربية المركز الثالث في التقسيم الأول.

أما التقسيم الثاني فحققت المدرسة المستقلة الدولية الأردنية المركز الأول، واحتلت مدرسة مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بأسيوط المركز الثاني، فيما فازت مدرسة زايد الخير الإماراتية المركز الثالث.

وأخيرًا فيما يخص التقسيم الثالث، فنجد أن مدرسة مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالسويس حققت المركز الأول، وحل خلفها المدرسة المعمدانية بالأردن في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب مدرسة أبو ظبي الإماراتية.

يذكر أن المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي تعد حدثًا رياضيًا هامًا يجمع بين الرياضيين من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي فرصة لفتح آفاق جديدة لمشاركة الرياضيين لاعبو الأولمبياد الخاص مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في بيئة رياضية موحدة، ويأتي هذا الحدث يأتي في إطار تعزيز الشمولية والدمج المجتمعي من خلال الرياضة.