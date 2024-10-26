نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد أكثر من 30 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد الجيش الاسرائيلي، السبت، أكثر من 30 فلسطينيًا في قصف على مربع سكني مأهول بالسكان، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان في المنطقة إن الجيش الإسرائيلي قصف 5 منازل مأهولة بالسكان في بيت لاهيا، مما استدعى الجيران لطلب الاستغاثة لمساعدة الجرحى، ونقل جثث الضحايا.

وأفاد شهود العيان بأنه حتى اللحظة لم تصل من أي من سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني، وذلك بسبب تدمير الجيش الإسرائيلي لسيارات الإسعاف بمستشفى كمال عدوان.

ونوه شهود العيان إلى أن السكان المحليين يحاولون انتشال الضحايا بأبسط الإمكانيات، ونقل الضحايا عبر العربات التي تجرها الحيوانات.