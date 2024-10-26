نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد سوريين ولبناني وإصابة 7 آخرين جراء غارة معادية استهدفت معبر مطربا الحدودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إذاعة "شام إف إم" السورية استشهاد سوريين ولبناني وإصابة 7 آخرين جراء غارة معادية استهدفت معبر مطربا الحدودي.

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي أمس الجمعة الجانب اللبناني من معبر مطربا الحدودي مع سوريا بصواريخ موجهة.

وذكر إياد علوش مدير معبر مطربا في تصريح لقناة "السورية" أنه "أثناء العمل الاعتيادي في المعبر أقدم العدو الإسرائيلي بشكل مفاجئ على استهداف الوافدين من الأراضي اللبنانية على جسر العبور بين سورية ولبنان"، حسب ما ذكرت وكالة "سانا".

وأضاف: "أدى ذلك إلى إصابة ثمانية عناصر من العاملين في المعبر بإصابات متفاوتة".

وأشار علوش إلى أن العدوان أدى أيضا إلى وقوع أضرار مادية في المعبر ومحيطه.

