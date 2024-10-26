نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في فخ التعادل السلبي في الشوط الأول على ملعبه بالجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني.



ونجح ريال مدريد في الضغط على برشلونة وتسبب في تشتيت الدفاع بهدف أول قاتل في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل.

واستمرت محاولات كلا الفريقين لتسجيل هدف التقدم ولكن كان ذلك دون جدوى.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعدما احتسب دقيقتين كوقت بدل ضائع معلنًا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة على هذا النحو:-

حراسة المرمى:- لونين

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الدفاع:- ميندي - روديجر - ميليتاو - فاسكيز

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الوسط:- كامافينجا - تشواميني - فالفيردي - بيلينجهام

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الهجوم:- فينيسيوس - كيليان مبابي

في حين بدأ برشلونة مباراته بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى:- بينيا

‏خط الدفاع:- بالدي — انيغو — كوبارسي — كوندي

‏خط الوسط:- فيرمين — كاسادو — بيدري

‏الهجوم:- رافينها — ليفاندوسكي — لامين يامال