نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: بسبب مشكلة عائلية.. صدام جديد بين كولر وبيرسي تاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن صدام جديد بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي وبيرسي تاو بسبب مشكلة عائلية.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كولر أبلغ مساعديه إنه استنفذ كل الحيل لإعادة تاو لمستواه الفني المعهود".

وأضاف: "لكن الاعب مش مساعد المدرب ولا مساعد نفسه وعنده مشكله شخصيه تخص أسرته لم يبلغ بتفاصيلها أي شخص حتى الآن، وإذااستمر على ما يقدمه لن يكون له مكان في الأهلي".