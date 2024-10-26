الرياضة

خالد الغندور: بسبب مشكلة عائلية.. صدام جديد بين كولر وبيرسي تاو

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن صدام جديد بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي وبيرسي تاو بسبب مشكلة عائلية.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كولر أبلغ مساعديه إنه استنفذ كل الحيل لإعادة تاو لمستواه الفني المعهود".

وأضاف: "لكن الاعب مش مساعد المدرب ولا مساعد نفسه وعنده مشكله شخصيه تخص أسرته لم يبلغ بتفاصيلها أي شخص حتى الآن، وإذااستمر على ما يقدمه لن يكون له مكان في الأهلي".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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