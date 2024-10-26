نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: المصريون قادرون على عبور التحديات بروحهم الحاضرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة أمام تحديات بشكل قاطع، ولكن روح الشعب المصري حاضرة، والإرادة والإصرار موجودان، ومثلما نجح الشعب عام 1967 في التغلب على الظروف، يجب أن يتأكد المصريون أنه بفضل الله سبحانه وتعالى وبالعمل والإصرار سنعبر كل تحدٍ أمام بلدنا.

وأضاف السيسي، خلال كلمته باحتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بالعاصمة الإدارية، نقلتها قناة "اكسترا نيوز"، أن تكاتف أبناء الشعب المصري سيساهم في النهوض بالدولة.