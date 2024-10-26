نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: بإذن الله سنتغلب على كل ظروفنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته باحتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة: إن الحكايات الثمانية التي عرضت اليوم موجودة في كل بيت في مصر يسعى لحياة أسرته، وبإذن الله سنتغلب على كل ظروفنا.

وأضاف الرئيس السيسي: “مش هنسى أشوف أنس اللاعب بتاع أسوان، ومش هنسى إن الحاجة فرحانة الست العظيمة لازم يتعملها حاجة في سيناء وفى مصر التي قدمت ونقدم لها التحية كلنا اليوم، وفي سيناء نعمل حى باسم الحاجة فرحانة علشان نفضل فاكرين الجميل، وفي ناس كثير قدمت الكثير لمصر ونعمل حاجة رئيسية في القاهرة علشان نقول لأهالينا في القاهرة شوفوا أهلنا في سيناء عملوا إيه”.

كما قدم الرئيس السيسي، الشكر لكل الفنانين المتواجدين في الحفل، وخص منهم محمد منير، وشكر مرة أخرى لكل من ساهم في الاحتفالية.