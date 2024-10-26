نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: "ظروفنا دلوقتي عيشناها بعد 67 وانتهت بنصر أكتوبر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حكاية نصر أكتوبر ملهمة ولم تنتهِ والنصر الذي تحقق لم يكن بسيطا، بل كان خلفه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه وظروفه، وتحدى التحدي نفسه.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بالعاصمة الإدارية، نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "عاوز أقول اللي أنتم بتشوفوه دلوقتي من غير تفسير وتوضيح كان تقريبا الظروف اللي إحنا عيشناها بعد 67 في مصر، وكان الجميع والمهتمين بالمواضيع العسكرية والتحديات التي كانت تواجهها الدولة المصرية في ذلك الوقت خاصة على الصعيد العسكري كانوا يقولوا مستحيل".