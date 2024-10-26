عاجل - الرئيس السيسي: حرب أكتوبر تؤكد أن إرادة الشعب قادرة على تحقيق الانتصار

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن نصر أكتوبر المجيد، يؤكد أن إرادة الشعب قادرة على تحقيق الانتصار مهما كانت التحديات.

جاء ذلك خلال حضوره احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية "حكايات الأبطال"، بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والمُقامة في استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، ونقلتها قناة إكسترا نيوز.