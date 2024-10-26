عاجل - "ربنا يديله الصحة".. الرئيس السيسي يوجه الشكر لمحمد منير

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مناسبة انتصارات حرب أكتوبر ستظل خالدة في وجداننا.

وقدم الشكر لكل من ساهم في احتفالية اتحاد القبائل العربية، اليوم السبت، ولكل الحضور في الاستاد ووجه التحية لكل شعب مصر بمناسبة الاحتفالية.

وتابع: "مش هانسى أبدًا أن أوجه التحية لكل اللي ساهموا في الاحتفالية دي من الفنانين، وأخص بالذكر الفنان محمد منير، وأشكره على إصراره على التواجد معانا وربنا يديله الصحة".

ويشهد استاد العاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية ضخمة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك في الاحتفالية عدد من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي، إلى جانب تمثيل شعبي واسع من مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية.

وتقام الاحتفالية في استاد مصر داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة ذكرى أكتوبر ليعلن الرئيس عدة قرارات.