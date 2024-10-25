في اتصال مع وزيرة خارجية فنلندا.. وزير الخارجية يدين التصعيد الإسرائيلى فى قطاع غزة ولبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:33 مساءً - تلقى وزير الخارجية، بدر عبد العاطى، الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من إلينا فالتونين وزيرة خارجية فنلندا، حيث تم مناقشة مُجمل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع للتنسيق الوثيق مع وزيرة خارجية فنلندا لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية واستفادة الجانب الفنلندى من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر فى القطاعات المختلفة، فضلًا عن دعم التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين.

كما أكد على الرغبة فى التعاون مع فنلندا فى مجال التحول الرقمى، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي.

تطرق وزير الخارجية إلى اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث اكد على تعويل مصر على دعم فنلندا للأولويات المصرية داخل الاتحاد الأوروبى لاسيما فيما يتعلق بموضوعات الدعم الاقتصادى والأمن المائى وملف الهجرة.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، أدان وزير الخارجية التصعيد الاسرائيلى فى قطاع غزة ولبنان، وارتكابها لانتهاكات صارخة للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى وتجاوزاتها ضد وكالة الأنروا وقوات اليونيفيل، مؤكدا على أهمية تكاتف الجهود الدولية لخفض التصعيد واحتواء الموقف والتوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة ولبنان، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بدون شروط.