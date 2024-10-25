المفتي يشهد الاحتفال بالعيد القومي للسويس بحضور وزير الأوقاف والمحافظ ويتفقد أعمال الإنشاءات لفرع دار الإفتاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:35 مساءً - شهد الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الاحتفالَ بالعيد القومي لمحافظة السويس، الذي أُقيم في مسجد بدر.

وحضر الفعالية كلٌّ من معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسيد اللواء أ.ح. طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، إلى جانب لفيف من القيادات والشخصيات البارزة.

كما شارك في الاحتفال السيد اللواء حسام الدح، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن السويس، والأستاذ الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، والمستشار عبد الله القحطاني، ممثلًا عن القنصلية السعودية، والسيد اللواء مهندس أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد الوزيري، سكرتير عام مساعد المحافظة. كما حضر الشيخ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس، والشيخ مؤمن الهواري مدير المنطقة الأزهرية، إضافةً إلى عدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية في المحافظة، في تجسيدٍ لروح التعاون والتآلف في مناسبة عزيزة على أبناء السويس.