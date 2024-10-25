المفتي يشهد الاحتفال بالعيد القومي للسويس بحضور وزير الأوقاف والمحافظ ويتفقد أعمال الإنشاءات لفرع دار الإفتاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:35 مساءً - شهد الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الاحتفالَ بالعيد القومي لمحافظة السويس، الذي أُقيم في مسجد بدر.
وحضر الفعالية كلٌّ من معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسيد اللواء أ.ح. طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، إلى جانب لفيف من القيادات والشخصيات البارزة.
كما شارك في الاحتفال السيد اللواء حسام الدح، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن السويس، والأستاذ الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، والمستشار عبد الله القحطاني، ممثلًا عن القنصلية السعودية، والسيد اللواء مهندس أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد الوزيري، سكرتير عام مساعد المحافظة. كما حضر الشيخ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس، والشيخ مؤمن الهواري مدير المنطقة الأزهرية، إضافةً إلى عدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية في المحافظة، في تجسيدٍ لروح التعاون والتآلف في مناسبة عزيزة على أبناء السويس.
وأجرى الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- جولةً تفقدية لأعمال الإنشاءات لفرع دار الإفتاء المصرية الجديد الجاري إنشاؤه في محافظة السويس.
وقد تابع فضيلة المفتي سَيْر الأعمال من فريق المهندسين المختص بالمشروع، واطَّلع على آخر التطورات في الموقع.
جاءت هذه الجولة على هامش مشاركة فضيلة المفتي في احتفالات محافظة السويس بعيدها القومي، حيث صرَّح خلال جولته التفقدية بأن افتتاح هذا الفرع يأتي في إطار حرص دار الإفتاء على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتقديم الخدمات الشرعية بشكل متكامل.
وقال الدكتور نظير عياد: "إن إنشاء فرع دار الإفتاء في السويس يعكس توجهاتنا نحو خدمة المواطنين في مختلف المحافظات، ويمثل خطوة لتقديم الخدمات الإفتائية المتنوعة بأسلوب متطور يلبي احتياجات المجتمع."
وأضاف فضيلته: إننا نعمل على إعداد الكوادر المؤهلة وتوفير التجهيزات الحديثة التي تتيح سهولة الوصول إلى الفتاوى والخدمات الدينية، بما يتماشى مع متطلبات العصر ويسهم في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.