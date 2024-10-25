فريد زهران: نتواصل ونتحاور مع كل القوى السياسية عدا من تلوثت يديه بالدماء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 02:29 مساءً - أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، أن الحزب يتواصل ويتحاور مع كل القوى السياسية عدا من تلوثت يديه بالدماء، وقال إنهم لا يرفضون التنسيق والإئتلاف مع الأحزاب، ولم يدخر الحزب وسعًا ويبذل كل مجهود ممكن للتنسيق مع القوى السياسية الأخرى.

وأضاف زهران، في كلمته خلال المؤتمره العام الدوري العادي للحزب المصري الديمقراطى: لدينا هدف استراتيجي لبناء دولة ديمقراطية حديثة للوصول إلى دولة اجتماعية مدنية، ونرجو وجود ديمقراطية، موضحاً أنهم لم يضعوا شروط مستحيلة لخوض أي عملية سياسية برلمانية أو غيرها حتى الوصول إلى مناخ ديمقراطي.