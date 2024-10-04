وزارة التعليم توزع 128 ألفا و139 تابلت على طلاب مدن القناة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 11:31 صباحاً - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم توزيع 128 ألفا و139 جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية بمدارس مدن القناة وتشمل الإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء وبورسعيد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الجهود المبذولة والمدارس التى تم إنشائها فى سيناء ومدن القناة ، حيث تم إنشاء 8 من المدارس المصرية اليابانية بسيناء ومدن القناة، منها مدرستين بجنوب سيناء ومدرسة فى شمال سيناء ومدرستين فى السويس ومدرسة فى الإسماعيلية ومدرستين فى بورسعيد.

كما تم إنشاء 6 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية منها 3 مدارس بمحافظة بورسعيد ومدرسة فى محافظة السويس ومدرسة فى جنوب سيناء وأخرى في الإسماعيلية.