نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول طلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية بالجامعات والمعاهد لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد عن انتهاء أعماله المتعلقة بتسجيل وترشيح الطلاب الناجحين في الثانوية العامة والشهادات الفنية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من التنسيق للعام الجامعي 2024/2025.

المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة:

بدأ تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة، والتي تشمل طلاب الدور الأول والدور الثاني، عبر موقع التنسيق الإلكتروني يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024. واستمر التسجيل لمدة تسعة أيام، انتهت في يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024. وقد حرص مكتب التنسيق على العمل بدقة والتزام بالتعليمات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث تم ترشيح الطلاب بناءً على رغباتهم المسجلة وفق القواعد المحددة.

وبإتمام هذه المرحلة، بلغ عدد الطلاب الذين تم توزيعهم في جميع مراحل الثانوية العامة الثلاث نحو 640،997 طالبًا، خلال شهر واحد فقط. وبعد إعلان النتائج، يتمكن الطلاب من طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بهم من موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بعد إتمام مرحلة تقليل الاغتراب التي ستفتح قريبًا. وسيتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية إلى الكليات عقب انتهاء تلك المرحلة، لتوثيق القبول واستكمال إجراءات التسجيل.

الشهادات الفنية:

فيما يتعلق بطلاب الشهادات الفنية، انطلقت أعمال تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني في يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، واستمرت لمدة 16 يومًا، لتنتهي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024. وقد تم ترشيح 284،224 طالبًا وطالبة في هذه المرحلة، وهو ما يعكس كفاءة ومرونة المنظومة الإلكترونية في التعامل مع أعداد كبيرة من المتقدمين في وقت قياسي.

مرحلة تقليل الاغتراب:

من المقرر أن تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب، وهي المرحلة المخصصة لتحويل الطلاب بين الكليات أو المعاهد، تيسيرًا على الطلاب المقبولين في أماكن بعيدة عن محافظاتهم. سيتم فتح باب التحويلات للطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارًا من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 وحتى يوم الأحد 22 سبتمبر 2024. تشمل التحويلات تقليل الاغتراب بين الكليات المناظرة وغير المناظرة، على أن يتم التحويل وفق الحد الأدنى للقبول في الكليات المراد التحويل إليها مع الالتزام بالشروط الإضافية مثل اجتياز اختبارات القدرات.

كما تشمل هذه المرحلة التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، حيث يُسمح للطلاب بالتقدم للتحويل إلى معاهد أخرى ضمن نفس التخصص أو تخصصات غير مناظرة، بشرط استيفاء الحد الأدنى للمعهد الجديد، مع مراعاة النسبة المقررة للطاقة الاستيعابية.

بإتمام هذه الإجراءات، يكون مكتب التنسيق قد نجح في تلبية احتياجات آلاف الطلاب من خريجي الثانوية العامة والشهادات الفنية، مما يسهم في دعم مسيرة التعليم العالي وتوفير الفرص التعليمية المناسبة للطلاب في كافة أنحاء الجمهورية.