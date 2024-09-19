نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار السلع الغذائية داخل معرض أهلًا مدارس في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إقبال كبير من المواطنين، على معرض أهلًا مدارس الرئيسي بمحافظة الجيزة، والمقام بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل بحي بولاق الدكرور، وذلك لشراء الأدوات المدرسية وكذلك السلع الغذائية المخفضة التي توفرها الغرفة التجارية بالجيزة، بتخفيضات تصل إلى ٣٠ %.

حيث جاءت أسعار السلع المطروحة داخل المعرض كالتالي:

-كيلو السكر بـ27 جنيهًا للكيلو بدلًا من 35 جنيهًا.

-كيلو الأرز بسعر يتراوح بين 22 و29 جنيهًا، حسب نسبة الكسر.

-زجاجة زيت الطعام لتر بـ50 جنيهًا.

-أوراك الدجاج زنة 900 جرام بـ90 جنيهًا.

-صدور الدجاج زنة 450 جرام بـ60 جنيهًا.

-الدواجن المجمدة زنة 1 كجم بـ135 جنيهًا.

-اللحم السوداني الطازج الخلفي 1 كجم بـ300 جنيه.

-اللحم السوداني الطازج الأمامي زنة 1 كجم بـ280 جنيهًا.

كان قد أفتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة معرض "أهلا مدارس " بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل بحي بولاق الدكرور مقام علي مساحة ٢٠٠٠م٢ لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم بتخفيضات تصل إلى ٣٠ % وذلك بمشاركة ٥١ عارضًا بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة.

وأكد المهندس عادل النجار أن المعرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية والتخفيف عنهم لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير جميع احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة.

وأوضح محافظ الجيزة أن المعرض يضم العديد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتقديم كل الدعم للصناعة المحلية في مختلف المجالات التي تهم المواطنين.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة اروقه المعرض مؤكدًا علي الشركات العارضة بالإلتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض مع تخفيض أسعار الكشاكيل والشنط المدرسية، لافتآ بأن هناك بعض المستلزمات تصل نسب التخفيض إلي ٥٠ %.

كما أشاد المحافظ بمستوى المنتجات المعروضة موجها الشكر لجميع القائمين على تنظيم المعرض والعارضين المشاركين متمنيًا التوفيق لهم.

وثمن محافظ الجيزة التعاون والمثمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة الذي أسفر عن إقامة العديد من المعارض والمنافذ السلعية بأسعار مخفضة والتي ساهمت في تخفيف العبء عن كاهل الأسر.

ومن جانبهم أشاد المواطنين بجودة المنتجات والسلع المعروضة وبشمول المعرض على كافة السلع والادوات المدرسية التى يحتاجها الطلاب خلال العام الدراسى.