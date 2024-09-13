الدوري الإنجليزي: هالاند أفضل لاعب بشهر أغسطس بـالبريميرليج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن اختيار النجم النرويجي إيرلينج هالاند كأفضل لاعب في أغسطس بـالبريميرليج، بعد البداية النارية للموسم مع مانشستر سيتي.

وسجل هالاند 7 أهداف في 3 مباريات بالدوري، وهذا أكبر عدد يسجله لاعب في أول ثلاث مباريات لفريقه بالمسابقة في موسم واحد.

ونجح هالاند (24 عاماً) في حصد الجائزة للمرة الثالثة، بعدما فاز بها أيضاً في أغسطس 2022 وأبريل 2023.

وقال هالاند لموقع مانشستر سيتي: "أنا سعيد بالفوز بهذه الجائزة في وقت مبكر من الموسم، أنا ممتن جداً أيضاً لزملائي في الفريق والمدربين والطاقم الفني، للمساعدة في تحقيق ذلك".

وأضاف: "كان أغسطس شهراً رائعاً بالنسبة إلى الفريق، وأنا فخور بأنني أديت دوراً مهماً في ذلك، تسجيل 7 أهداف الشهر الماضي في 3 مباريات أمر رائع، لكنني سأواصل العمل الجدي وتحسين أدائي".

وبات هالاند أول لاعب يسجل "هاتريك" في مباراتين من أول ثلاث مباريات لفريقه في الدوري خلال موسم واحد، منذ فعل ذلك بول جويل لبرادفورد سيتي في دوري الدرجة الثالثة بموسم 1994-1995.

فابيان هورزلر أفضل مدرب

كما فاز فابيان هورزلر المدير الفني لفريق برايتون بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج لشهر أغسطس من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسم الجائزة بعد تفوقه على كل من بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وآرني سلوت مدرب ليفربول وميكيل ارتيتا مدرب ارسنال.

وكان الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قد انطلق منتصف شهر أغسطس المنقضي، حيث أُقيمت 3 جولات من المسابقة حتى الآن.