تعرف على جهود التحالف الوطنى قبل بدء الدراسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 سبتمبر 2024 11:34 صباحاً - مع اقتراب حلول العام الدراسي الجديد يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهوده من أجل حياة كريمة للمواطن وبناء الإنسان، ولعل من أبرز الأمور التي تؤكد ذلك هو اهتمامه بالتعليم، حيث أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، كياناته المتعلقة بالتعليم سواء من حيث إنشاء مدارس مجتمعية أو تقديم الدعم الدراسى للطلبة غير القادرين أو منح الدراسية للطلبة المتفوقين؛ بالإضافة إلى تزويد الطلبة بالمستلزمات الدراسية والتعليمية؛ وفصول محو الأمية لغير المتعلمين.

كما تمكن التحالف الوطنى من تعزيز البنية التحتية والتكنولوجية فى عدد كبير من المدارس، وإطلاق المبادرات التى تهدف للقضاء على الأمية وغيرها، وتوفير المستلزمات المدرسية مجانًا لعدد من الأسر الأكثر احتياجًا لضمان بقائهم فى المراحل التعليمية وتقليل نسب التسرب من التعليم.

ويعمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى تقديم الدعم والخدمات للمواطنين بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا، لتوفير الدعم الكامل للمواطن لتخفيف أعباء الحياة، ولتحقيق تنمية المناطق الريفية وتقديم حزمة من الخدمات والمنح والدعم لأهالى المحافظات بهدف تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومن أبرز الجهود التى يقوم بها التحالف فى دعم التعليم.

وعمل التحالف الوطنى على ضمان حق المواطن فى الحصول على التعليم خاصة التزاما بالمادة 13 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المواثيق الدولية والإقليمية التى تضمن حقوق المواطن فى الحصول على التعليم، وأيضا التزاما بالمادة 19 من الدستور المصرى التى تلزم الدولة المصرية بأن تكفل الحق فى التعليم لكل مواطن والذى يعد إلزاميا حتى المرحلة الثانوية.