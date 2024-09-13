قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الفعاليات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حفل تكريم لأوائل مدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التى تعمل بنظام التأسيس العسكرى والمتفوقين من ذوى الهمم لخلق روح التنافس والمداومة على التميز بين مختلف المدارس وتنمية روح الولاء والإنتماء لدى شباب مصر ,وخلال الفعاليات تم تكريم قادة ومديرى تلك المدارس نظراً لتميزهم خلال العام الدراسى 2023 / 2024 وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى.

كما نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة معرضاً لمنتجات أبناء مصر من القادرون بإختلاف , بهدف تسهيل عرض منتجاتهم وأعمالهم الفنية التى تبرز موهبتهم وقد حظى المعرض بإقبال كبير من الجمهور الذين أبدوا إعجابهم بالمعروضات وإبداعات حولتها الأيدى الماهرة لذوى الهمم إلى أدوات تناسب الحياة العصرية

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية التى تنفذها الدولة المصرية لتحقيق رؤية مصر المستدامة 2030 .