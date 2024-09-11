محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى واستعدادات المرحلة الثانية من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 02:34 مساءً - استعرض الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، حجم إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، و آخر المستجدات بكافة المشروعات والأعمال النهائية، ودخول عدد من المشروعات الخدمة بكامل طاقتها في القريب العاجل، فضلا عن مناقشة الاستعدادات للمرحلة الثانية بقرى مركزى قنا ونجع حمادى .

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عمر عثمان نائب مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بالوزارة و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا، ورؤساء المراكز المستهدفة.

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تغير واقع الحياه بمختلف القطاعات، فضلا عن تحسين مستوى المعيشة، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف عبد الحليم، بأن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بمتابعة مشروعات حياة كريمة، وتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالنجوع والقرى تحقيقا لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعاون مع الشركات المنفذة للمشروعات لتسريع وتيرة العمل بها ، ونهوها طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، علي أن تكون الأولوية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والصحة، والتعليم والطرق، علاوة على استكمال مشروعات الإدارة المحلية المتبقية، تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة.

يذكر أن مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا شملت خلال المرحلة الأولى 19 قرية أم ، و 87 قرية رئيسية و 722 نجع وعزبة، بمراكز فرشوط ودشنا وقوص والوقف وأبوتشت، بنسبة تنفيذ 62.3% من المشروعات الجارية بواقع 1050 مشروع من إجمالى 1683 مشروعا بمختلف قطاعات العمل العام.