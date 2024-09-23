«الأرصاد» تكشف توقعات طقس 72 ساعة المقبلة.. شبورة ورياح معتدلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 07:35 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، والظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة، مشيرة إلى استقرار الأجواء على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة والرطوبة ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال 72 ساعة

وأضافت الأرصاد الجوية أنه تنتشر الشبورة المائية الخفيفة صباحا خلال 72 ساعة المقبلة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك بسبب استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تصل 90% على السواحل الشمالية، و80% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لافتة إلى نشاط الرياح المعتدلة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتأتي درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 24 سبتمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة، والمحسوسة 32 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 25 سبتمبر 2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة، والمحسوسة 32 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 26 سبتمبر 2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 31 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 41 درجة مئوية.