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ضمن «إيد واحدة».. التحالف الوطني ينظم يوما ترفيهيا لدور الأيتام والمسنين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 02:26 مساءً - في إطار جهود التحالف الوطني للعمل التنموي، واستكمالاً لحملة "إيد واحدة"، نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع يومًا ترفيهيًا مميزًا في محافظتي البحيرة والإسكندرية.

 

وشهد هذا اليوم زيارة لمجمع دار المسنين الوفاء والأمل والسعادة ودار الأيتام للبنين، حيث تم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تهدف إلى إسعاد كبار السن والأيتام والأسر الأكثر احتياجًا. وقد تضمنت هذه الأنشطة: عروضاً فنية، مسابقات، توزيع هدايا، وجبات غذائية.

 

تهدف هذه المبادرة إلى تأكيد التزام التحالف الوطني والمؤسسة بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير بيئة مريحة وسعيدة لهم.

 

كما تأتي هذه المبادرة في إطار سعي المؤسسة الدائم لتعزيز التكافل الاجتماعي والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تماسكًا.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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