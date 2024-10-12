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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: لدينا خطة شاملة لتطوير منظومة النقل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 12 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - أ ش أ_ قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إن وزارة النقل لديها خطة شاملة لتطوير منظومة النقل وعلى رأسها السكك الحديدية لتواكب تطورات العصر لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.
وأضاف الوزير أثناء كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بشتيل، إنه على مدار 160 عاما لم تشهد منظومة السكك الحديدية تطورا يواكب معدلات السلامة والزيادة السكانية.
وأكد أن الوزارة منذ عام 2014 حرصت على تطوير المنظومة بالكامل وتطوير كافة خطوط السكة الحديد البالغة حوالي 10 آلاف كيلو متر.
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