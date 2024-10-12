بايدن: قيمة خسائر الإعصار ميلتون تقدر بـ50 مليار دولار

دبي - احمد فتحي في السبت 12 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - سكاي نيوز_ أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، أن الإعصار ميلتون خلف خسائر تقدر قيمتها بـ50 مليار دولار بعدما ضرب ولاية فلوريدا.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض “يقدر الخبراء أنه تسبب بأضرار تناهز خمسين مليار دولار”.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الإعصار ميلتون إلى 16 قتيلا على الأقل، الجمعة، وفق ما أفاد مسؤولون في ولاية فلوريدا، في الوقت الذي بدأ فيه السكان بالعودة إلى منازلهم والعمل لاستعادة إيقاع حياتهم المألوف، وفقا لما نقلته فرانس برس.

وظل نحو 2.5 مليون منزل ومقر شركة محرومة من الكهرباء، بينما بعض المناطق الواقعة على مسار العاصفة البالغة العنف من خليج المكسيك إلى المحيط الأطلسي لا تزال مغمورة بالمياه.

ضرب ميلتون سواحل ولاية فلوريدا في وقت متأخر الأربعاء كعاصفة من الفئة الثالثة، ما تسبب بتدمير مناطق كانت ما زالت تعاني آثار الإعصار هيلين الذي سبقه بأسبوعين وأسفر عن مقتل 237 شخصا في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وفي سييستا كي، وهي جزيرة تقع بالقرب من ساراسوتا حيث ضربت العاصفة اليابسة، ترك ميلتون خلفه مشهدا قاسيا.

بعض الشوارع كانت لا تزال مغمورة بالمياه الجمعة، وعلى جوانب الطرقات تناثرت جذوع الأشجار المتساقطة والحطام وقطع الأثاث بشكل عشوائي.