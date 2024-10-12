انت الأن تتابع خبر بعد غزّة .. الاحتلال يهدد باستهداف سيارات الإسعاف بلبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، باستهداف سيارات إسعاف في جنوب لبنان بزعم أنها "تنقل أسلحة ومسلحين تابعين لحزب الله"، تمامًا كما ادعى من قبل في غزّة، جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي منصة إكس.

وقال: "كشف الجيش الإسرائيلي مؤخرًا أن عناصر من حزب الله يستخدمون سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة"، دوت تقديم أية أدلة تؤكد صحة مزاعمه.

وحذر من "استمرار هذه الظاهرة"، داعيا الفرق الطبية "إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم"، حسب قوله.

وختم بيانه مهددًا: "الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين، بغض النظر عن نوعها".