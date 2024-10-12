انت الأن تتابع خبر إردوغان بعد الضربات الإسرائيلية: على روسيا وإيران اتخاذ إجراءات لحماية أراضي سوريا! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن روسيا وسوريا وإيران يجب أن تتخذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية سلامة أراضي سوريا، وذلك ردًا على سؤال عن الضربة التي نفذتها دولة الاحتلال في الآونة الأخيرة على دمشق.

وأضاف إردوغان في حديث مع ممثلي وسائل إعلام تركية: "سندافع عن سلام عاجل ودائم في سوريا... إسرائيل تشكل تهديداً ملموساً للسلام الإقليمي والعالمي".

ونقل نص مكتوب للمقابلة أصدرته الرئاسة عن إردوغان القول: "من الضروري أن تتخذ روسيا وإيران وسوريا إجراءات أكثر فاعلية ضد هذا الوضع الذي يشكل أكبر تهديد لسلامة أراضي سوريا".

وجدد إردوغان، الجمعة، دعوته للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، خلال زيارته إلى بلغراد.

وأشار إردوغان إلى أنه تناول مع فوتشيتش المأساة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة غزة ولبنان.

