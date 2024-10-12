انت الأن تتابع خبر وصفة بمليون دولار ! طريقة طبيعية لنفخ الخدود باستخدام ماسك الخميرة ! هتنبهر ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعدد الوسائل الطبيعية الفعالة التي يمكن الاستفادة منها لتسمين الخدود ونفخها، ومن بين هذه الوسائل يظهر ماسك الخميرة كخيار مثالي، حيث يحتوي هذا الماسك على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تعزز تغذية البشرة وتزيد من حجمها، بالإضافة إلى منحها لون وردي جذاب، سنقوم باستعراض فوائد ماسك الخميرة للخدود وطريقة تحضيره واستخدامه كبديل آمن لحقن الفيلر لتحقيق نتائج مبهرة نقدمها لكم عبر موقعنا دوت الخليج.

طريقة طبيعية لنفخ الخدود باستخدام ماسك الخميرة

يتميز ماسك الخميرة بمكوناته الطبيعية والآمنة، إذ يتضمن مجموعة من العناصر الغذائية الفعالة التي تساعد على تجديد خلايا الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين، وتحتوي التركيبة أيضا على مرطب طبيعي ومضادات للبكتيريا، مما يساهم في تغذية البشرة وتوحيد لونها، فيما يلي المكونات الرئيسية اللازمة

لتحضير الماسك:

خميرة فورية

حليب

عسل

زيت الزيتون

خطوات تحضير ماسك الخميرة

يمكنك تحضير ماسك الخميرة بخطوات بسيطة وسهلة، وهي كالتالي:

في وعاء صغير، قومي بمزج ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من الحليب الساخن.

أضيفي بضع قطرات من زيت الزيتون واخلطي المكونات جيد حتى تتشكل لديك عجينة متجانسة.

اغسلي وجهك جيد باستخدام الماء الفاتر ثم جففيه بلطف.

وزعي ماسك الخميرة بالتساوي على خديك وأي منطقة ترغبين في تكبيرها، مع تجنب وضعه على الأنف والعينين.

اتركي الماسك لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة حتى يجف تماما.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه باستخدام منشفة ناعمة، وكرري استخدام هذه الوصفة كل يومين لترى الفرق واضح.

يمكنك استخدام الماسك قبل حضور أي مناسبة، وستلاحظين نتائج مدهشة في تسمين وتورد الخدود.

فوائد الخميرة لنفخ الخدود