اعملي بنفسك فازلين بنكهة منعشة لتوريد وترطيب شفايفك بطريقة سهلة ومضمونة!

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رياض - احمد صلاح - الشفاه الناعمة والوردية من علامات الجمال التي تسعى الكثير من النساء للحصول عليها لذلك تعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل الطرق للحفاظ على ترطيب الشفايف وتوريدها دون الحاجة إلى منتجات كيميائية غالية الثمن ومن بين هذه الحلول يأتي الفازلين كمرطب أساسي يمكن إضافة نكهات طبيعية إليه لتعزيز فوائده وجعله أكثر جاذبية وسهولة في الاستخدام.

فوائد الفازلين لترطيب وتوريد الشفايف

يتميز الفازلين بقدرته العالية على الترطيب العميق حيث يعمل على حبس الرطوبة داخل الجلد ومنع الجفاف كما يساعد في تهدئة التشققات ويمنح الشفايف ملمسا ناعما يمكن أيضا استخدامه كطبقة واقية ضد العوامل الجوية الضارة مثل الرياح والبرد وعند إضافة النكهات الطبيعية والزيوت العطرية يصبح أكثر جاذبية وسهولة في الاستخدام اليومي.

مكونات وصفة الفازلين المنكه

لتحضير فازلين منزلي بنكهة منعشة تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو وقطرات قليلة من أي زيت عطري مفضل مثل زيت النعناع أو زيت الفراولة ولإضافة لون خفيف يمكن استخدام ربع ملعقة صغيرة من بودرة دم الغزال أو القليل من أحمر الشفاه الطبيعي.

طريقة تحضير الفازلين المنكه في المنزل

يتم إذابة الفازلين مع زيت جوز الهند في حمام مائي دافئ حتى يصبح المزيج سائلا ومتجانسا بعد ذلك يرفع من على النار ويضاف إليه الزيت العطري المفضل مع التقليب جيدا حتى تمتزج الروائح والنكهات يتم إضافة اللون الطبيعي في هذه المرحلة إذا رغبت في الحصول على مظهر وردي ثم يصب الخليط في عبوة صغيرة نظيفة ويترك ليبرد تماما قبل الاستخدام.

استخدامات إضافية للفازلين المنكه

يمكن استخدام الفازلين المنكه كمرطب يومي للشفايف قبل النوم أو كأساس تحت أحمر الشفاه لمنحه ثباتا أفضل ولمعانا جذابا كما يمكن وضع طبقة خفيفة منه على الخدود للحصول على لمعة طبيعية في المناسبات أو حتى على الأظافر لترطيب الجلد المحيط بها وإبراز جمالها.

نصائح للعناية بالشفايف مع الفازلين