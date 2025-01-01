انت الأن تتابع خبر بتدمر صحتك بايدك!!.. اوعي تشربي الشاي الفتلة دا بيسبب 3 أمراض خطيرة..متضحيش بصحتك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكياس الشاي، المعروفة أيضا بـ”شاي الفتلة”، تعد من الوسائل الشائعة لتحضير الشاي بسرعة وسهولة رغم أنها توفر راحة كبيرة، أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن استخدام هذه الأكياس قد يشكل مخاطر صحية محتملة بسبب المواد الضارة التي قد تتسرب إلى المشروب عند تعرضها للحرارة.

المخاطر الصحية المرتبطة بأكياس الشاي

إطلاق جزيئات البلاستيك: أظهرت دراسة من جامعة برشلونة أن بعض أكياس الشاي المصنوعة من مواد مثل النايلون والبولي بروبيلين قد تطلق ملايين الجزيئات البلاستيكية الدقيقة عند تعرضها للماء الساخن، هذه الجزيئات الصغيرة قد تمتصها الجسم وتنتقل إلى الخلايا، مما يثير القلق بشأن تأثيراتها الصحية على المدى البعيد، خصوصا فيما يتعلق بمشاكل مثل الالتهابات واضطرابات الهرمونات.

المواد الكيميائية المبيضة: بعض أكياس الشاي تصنع باستخدام مواد كيميائية مبيضة مثل الديوكسين، وهي مادة قد تتحول إلى مواد سامة عند تعرضها للحرارة، هذه المواد قد تشكل خطرا على الصحة، حيث يحتمل أن تكون مسرطنة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

التلوث البكتيري:في حالة عدم تخزين أكياس الشاي بشكل صحيح أو عدم ضمان نظافتها، قد تتعرض للتلوث بالبكتيريا، هذا يشكل تهديدا صحيا عند استخدام هذه الأكياس، خاصة إذا تم نقعها لفترة طويلة في الماء، مما قد يزيد من احتمالية انتقال العدوى.

نصائح للوقاية من المخاطر

استخدام الشاي السائب: لتقليل التعرض للمواد الضارة، يفضل استخدام أوراق الشاي السائبة بدلا من الأكياس الجاهزة، هذا الخيار أكثر صحة وأمانا، كما يمنحك تحكما أكبر في تحضير الشاي.

اختيار أكياس شاي طبيعية: إذا كنت تفضل استخدام الأكياس، تأكد من اختيار تلك المصنوعة من مواد طبيعية مثل الورق أو الخيوط القطنية، وتجنب الأكياس التي تحتوي على البلاستيك أو المواد الكيميائية المبيضة.

تجنب النقع الطويل: لتقليل تسرب المواد الضارة، حاول تجنب ترك كيس الشاي في الماء الساخن لفترات طويلة، من الأفضل نقعه لمدة تتراوح بين 3-5 دقائق للحصول على أفضل طعم دون تعريض نفسك للمخاطر المحتملة.

التأكد من النظافة: احرص على تخزين أكياس الشاي في مكان جاف ونظيف، وكن حذرا من التحقق من سلامتها قبل استخدامها، تأكد من عدم وجود تلف في الأكياس لضمان عدم تعرضها للتلوث.

الخلاصة