انت الأن تتابع خبر بشرة ناصعة البياض .. خطوات تحضير ماسك الكركم المميز للبشرة في المنزل !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك أن هناك قدر كبير من الاهتمام المنصب من جانب النساء حول تلك الوصفات التي تستعمل للعناية بالجمال وما يتصل به من اشياء وتفصيلات لا غنى لنا عنها ومن أهم علامات الجمال التي تتباهي بها المرأة هي حصولها على بشرة لامعة وناعمة وبيضاء مثل بياض الثلج حيث أن الإسمرار الذي تعاني منه بعض الفتيات من الأمور المزعجة بشكل كبير والذي من الممكن أن يتم التخلص منه من خلال استعمال بعض الوصفات الطبيعية الرائعة كما يلي .

مكونات وصفة الكركم لتفتيح البشرة

ملعقة كبيرة من الكركم الناعم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الخيار.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير